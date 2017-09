Op een na grootste zwart gat ontdekt in de Melkweg

Als de ontdekking bevestigd wordt, wordt de onzichtbare kolos het op een na grootste zwart gat dat ooit gevonden is in de Melkweg, na het superzware zwart gat dat Sagittarius A* genoemd wordt, en dat precies in het centrum van ons sterrenstelsel verankerd zit.

Astronomen in Japan vonden aanwijzingen voor het nieuwe object toen ze een krachtige telescoop in de Atacama-woestijn in Chili naar de gaswolk keerden, in de hoop meer te weten te komen en te begrijpen van de vreemde bewegingen van de gassen. In tegenstelling tot de gassen in andere interstellaire wolken, bewegen de gassen in deze wolk, waaronder het zeer giftige waterstofcyanide en koolstofmonoxide, zich in het wilde weg voort aan zeer verschillende snelheden.

Waarnemingen met de Alma-telescoop in Chili toonden dat de moleculen in de elliptische wolk rondgetrokken worden door enorme gravitationele krachten, door een zeer sterke zwaartekrecht dus. Uit computermodellen bleek dat de meest waarschijnlijke oorzaak een zwart gat was, met een doorsnede van niet meer dan 1,4 biljoen kilometer. De gaswolk zelf is zo'n 150 biljoen kilometer breed en ligt zo'n 200 lichtjaar van het centrum van de Melkweg verwijderd.

Het vermoeden van de onderzoekers dat een zwart gat in het midden van de gaswolk lag, kreeg bevestiging toen andere waarnemingen radiogolven oppikten die kenmerkend zijn voor een zwart gat, vanuit het centrum van de gaswolk, zo zei Tomaharu Oka, een astronoom aan de Keio Universiteit in Tokio aan "The Guardian". "Dit is de eerste waarneming van een kandidaat middelgroot zwart gat in de Melkweg", zo zei hij.