Protest tegen UberEats bij McDonald's in Brussel

UberEats zit in een testfase in de bewuste vestiging, zegt Alain Detemmerman, co-voorzitter van ABVV-FGTB Horval, de socialistische centrale voor de voedingssector. "De impact is niet te onderschatten omdat McDonald's een van de grootste bedrijven ter wereld is. Als zij voor dergelijk systeem kiezen, bekijken de anderen het ook." Concreet hekelen ABVV en ACV de werkomstandigheden van de maaltijdbezorgers van UberEats. "De meesten zijn schijnzelfstandigen, met alle risico's van dien, vooral voor het recht op sociale zekerheid."