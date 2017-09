"Belgische bedrijven ontvingen verdachte betalingen van regime Azerbeidzjan"

Het regime in Azerbeidzjan heeft geen te beste reputatie. De familie Aliyev regeert al jaren over de voormalige sovjetrepubliek. Het land is er in die tijd economisch wel op vooruitgegaan, maar beschuldigingen van corruptie en fraude zijn nooit ver weg.

Nu blijkt uit een internationaal onderzoek dat het regime in Azerbeidzjan massaal geld probeert wit te wassen, onder meer in België. "Het regime heeft een enorm fortuin vergaard", legt De Tijd-journalist Lars Bové uit in "De ochtend". "Op een bepaald moment wil je met al dat geld wel iets doen, maar dan moet je het eerst witwassen." Witwassen betekent dat je inkomsten uit een verdachte of criminele bron in de reguliere economie pompt en het zo legaal maakt.

Die witwaspraktijken bracht het Azerbeidzjaanse geld ook in ons land. Via rekeningen in Estland, verborgen door Britse spookbedrijven, werden overschrijvingen gedaan naar meer dan 20 Belgische bedrijven, onder meer Proximus en Solvay, maar evengoed een bedrijf dat tandartsmateriaal maakt of tweedehands kranen verkoopt.