Antonio Banderas wordt Pablo Picasso

Het tweede seizoen van de Amerikaanse televisiereeks "Genius" heeft de grote Spaanse schilder Picasso als held. In mei tonen Fox en National Geographic de serie, daarna komt ze ook op de Europese schermen. Dat zei Antonio Banderas tijdens het festival van de Amerikaanse film in de mondaine Normandische kustplaats Deauville. Overigens, het eerste "Genius"-seizoen ging over Einstein. Niemand minder dan Pedro Almodavar, nog een Spaans boegbeeld, regisseert de serie. Almodavar zette Banderas vanaf de jaren 80 op de kaart, onder meer in "Matador" en "Atame" .

Al in november begint de ploeg te draaien, en dat duuurt tot eind maart. Banderas vindt het een grote eer dat hij in de huid van Picasso mag kruipen. Heel veel televisiewerk heeft de nu 57-jarige Banderas nog niet gedaan. Het verschilt niet zo sterk van film, vindt hij. Banderas is in Deauville wegens zijn rol in "The music of silence" van de Britse regisseur Michael Radford, over de blinde Italiaanse tenor Andrea Bocelli. Banderas vertolkt in die film de rol van de leraar van de zanger.