Binnenkort geen voorrang van rechts meer in Glabbeek?

Volgens de partij zou een gewijzigde voorrangsregel heel wat verwarring rond de verkeerssituatie in de gemeente moeten laten verdwijnen. "In de praktijk zal dit een vlotte omschakeling worden, omdat we met deze beslissing net een heel logische voorrangsregeling in Glabbeek invoeren waarbij de straten die voor iedereen al lang logischerwijs de hoofdwegen zijn voorrang krijgen op de ondergeschikte kleinere zijstraten", stelt burgemeester Peter Reekmans.

De gemeenteraad van Glabbeek zal op donderdag 14 september stemmen over het voorstel. Als de wijziging inderdaad wordt goedgekeurd, zal het wel nog tot 10 november duren voordat maatregel effectief wordt ingevoerd. Glabbeek wil immers eerst nog een uitgebreide informatiecampagne starten bij de inwoners en de weggebruikers. "We doen dit zowel online als via het gemeentenieuws, maar gaan ook grote borden plaatsen op alle toegangsweg naar onze gemeente die grenst aan de buurgemeenten."

VAB en Touring

De mobiliteitsorganisaties VAB en Touring reageren met enige voorzichtigheid op het voorstel. "Het afschaffen van de voorrang kan op verschillende wegen een goede maatregel zijn. Zo is het bijvoorbeeld logisch om voorrang te voorzien aan het verkeer op hoofdwegen of op rechte verbindingswegen", zegt Danny Smagghe van Touring. "Maar ik ben geen voorstander van een veralgemening. Het lijkt me best om die maatregel per weg apart te bekijken."

Ook VAB benadrukt dat de voorrang van rechts op heel wat plaatsen gerust kan verdwijnen. "We zien nu bijvoorbeeld dat die voorrangsregel soms gebruikt wordt als snelheidsremmer. Maar dat heeft geen zin, daar zijn betere toepassingen voor te vinden", zegt Maarten Matienko. "Bovendien merken we ook dat het een vrij complexe regel is waar vaak verwarring rond ontstaat." Toch ligt een algehele afschaffing ook bij hem moeilijk.