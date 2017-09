Gevraagd: hulp voor wie moeite heeft met het internet

Om hen over de drempel te krijgen, organiseert OKRA nu cursussen waar de lesgeefster zelf een senior is die aan huis komt bij de internet-leerling en daar één op één les geeft. Een goeie zaak, vindt Willy Bellemans die als 66-jarige net zijn eerste individuele computerles achter de rug heeft: " Vroeger heb ik in groepsverband lessen gevolgd, maar dat ging voor mij te snel. Ik moest telkens opnieuw vragen hoe het moest en dat was moeilijk. Nu kan ik op eigen tempo, op mijn eigen computer alles leren, en dat gaat veel beter.

Steun van de overheid

Het zijn dergelijke projecten die de overheid moet ondersteunen, vindt Anneke Blanckaert van de Gezinsbond. Want het zijn niet alleen ouderen die problemen hebben met de digitale wereld, ook hoogopgeleide jongeren hebben soms een drempelvrees om formulieren of premies online aan te vragen.



Het is dus aan de overheid om hier te sensibiliseren en opleidingen te ondersteunen, klinkt het. Ook een betaalbaar en snel internet bij iedereen thuis kan helpen om iedereen mee te krijgen. Maar voor wie het toch niet lukt, moeten alternatieven beschikbaar blijven, luidt het bij OKRA en de Gezinsbond: voor hen moet het mogelijk blijven om op papier een aanvraag te doen of naar een loket te gaan voor hulp of de diensten van de overheid telefonisch te bereiken.