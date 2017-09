Orkaan Irma raast over Caraïben: twee doden en gigantische ravage 

De storm, die volgens deskundigen "de zwaarste ooit" wordt, is kort na de middag aan land gegaan op het Nederlands-Franse eiland Sint-Maarten en het Franse eiland Saint-Barthélémy. De gemiddelde windsnelheid is 290 kilometer per uur, maar er zijn zelfs windstoten tot 350 kilometer per uur gemeten. "De zee beukt met extreem geweld in op de kusten van beide eilanden", zegt de Franse weerdienst Météo France. In Philipsburg, de hoofdstad van Sint-Maarten, is sprake van zware overstromingen en schade. Daken zijn weggewaaid, bomen omgevallen en in sommige huizen zijn zelfs brandjes ontstaan. Alle radiozenders op het eiland zijn uitgevallen en de elektriciteitscentrales werken niet meer.



Noodhulp

Op het Franse deel van Sint-Maarten zijn de vier meest stevige gebouwen vernield, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is sprake van zware overstromingen. Frankrijk gaat noodhulp naar de getroffen Franse eilanden sturen. De eerste beelden die binnenkomen, tonen een ware ravage. (lees voort onder de tweets)

[IRMA] Saint Martin dans le mur de l'oeil subit les effets de l'ouragan IRMA #iram #ouragan #SaintMartin (Source : Rinsy Xieng) pic.twitter.com/e2j7e9KtOu — RCI Guadeloupe (@RCI_GP) September 6, 2017

Steunpunt Kustwacht Sint Maarten zwaar geraakt. Steiger weggeslagen. Werken aan beter schadebeeld. @kon_marine @korpsmariniers pic.twitter.com/ho9cZCglyC — Peter Jan de Vin (@C_ZMCARIB) September 6, 2017

De inwoners van het gebied hadden hun voorzorgen genomen. "We hebben water ingeslagen, voedsel ingeslagen en de ramen dichtgetimmerd", zegt Mike Bindraban op Sint-Maarten aan de telefoon met de NOS. "De mensen zijn hier wel wat orkanen gewoon, maar nu houdt iedereen zijn hart vast. Deze orkaan is zo groot als Frankrijk, dat is toch van een andere categorie". Ondertussen is ook duidelijk dat de opvangcentra van het Rode Kruis op de Bovenwindse eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius overvol zitten met mensen die moesten vluchten voor de orkaan. Exacte aantallen kan de hulporganisatie nog niet geven omdat de communicatieverbindingen als gevolg van de alles vernielende orkaan heel slecht zijn

Daken van huizen gerukt

Eerder vanochtend ging Irma voor het eerst aan land op de eilanden Barbuda en Antigua. Het oog van de orkaan raasde rond 2 uur in de ochtend plaatselijke tijd over Barbuda. Ook daar haalde de storm windsnelheden tot 295 kilometer per uur. Veel mensen zochten hun toevlucht gezocht in opvangcentra. Telefoonlijnen waren afgesneden en de elektriciteit is er uitgevallen. Daken werden van de huizen gerukt. Hoewel de schade aanzienlijk is, zijn er op Barbuda en Antigua volgens de eerste vaststellingen geen doden gevallen. (lees voort onder de tweet)

A local reporter for ABS TV in Barbuda is attempting to shoot a segment as Irma arrives. The wind is powerful. Shared by ABS pic.twitter.com/mKSb8crubb — Robin Seemangal (@nova_road) September 6, 2017

Op de Bahama's zijn zes eilandjes ontruimd. De bewoners zijn naar de hoofdstad Nassau gevlogen.

Irma kan zwaarste storm worden die ooit is gemeten

Irma is uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde, meest gevaarlijke categorie, met windsnelheden tot 300 kilometer per uur. Het wordt de sterkste orkaan die ooit de noordelijke Antillen heeft bereikt. Volgens experten kan Irma de zwaarste storm worden die ooit is gemeten, en kan hij "catastrofale gevolgen" hebben.

Na zijn doortocht op Sint-Maarten, Anguilla en Puerto Rico zal de storm waarschijnlijk de Dominicaanse Republiek, Haïti en Cuba treffen. Mogelijk trekt hij daarna naar de Amerikaanse staat Florida.

Als Irma zal zijn uitgewoed, zijn de Caraïben trouwens nog niet uit hun lijden verlost. Er zit al een nieuwe orkaan aan te komen: José. Verwacht wordt dat hij zondag of maandag in de buurt van de Caraïben komt, maar of hij ook aan land komt, is nu nog niet duidelijk.

Vliegtuig van de paus wordt omgeleid

Net nu Irma over het Caraïbische gebied raast, is paus Franciscus vanuit Rome vertrokken voor zijn bezoek aan Colombia. Om de orkaan te ontwijken, is zijn vlucht omgeleid. Het pauselijke vliegtuig neemt een meer zuidelijke route, over Barbados, Grenada en Trinidad en Tobago. Vanavond wordt hij in de Colombiaanse hoofdstad Bogota verwacht.

AFP or licensors