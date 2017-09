Neemt Geert Versnick nog ontslag als gedeputeerde in Oost-Vlaanderen? Verwarring troef

De gedupteerde kwam in juli in het oog van de storm terecht toen bleek dat hij dure overnachtingen in Bangkok had ingebracht als onkosten bij de provincie. Hijzelf verdedigde zich door te zeggen dat het ging om "economische contacten" die hij zou onderhouden met de Thaise hoofdstad.

Ontslag?

Uiteindelijk liet Versnick weten dat hij ontslag zou nemen "bij de start van het politieke jaar". Volgens hem werd zijn integriteit in twijfel getrokken en is een sereen debat onmogelijk. Dat politieke jaar is nu gestart, maar van een ontslag is voorlopig geen sprake. Op de provincieraad wilde hij alleszins geen antwoord meer geven op de vraag of hij nu zou opstappen.

"Een officieel ontslag is er nog niet gekomen", zegt gedeputeerde Alexander Vercamer. "Hij moet zelf beslissen over zijn ontslag, in overleg met zijn partij. Zijn ontslag is niet gevraagd en er is ook geen klacht neergelegd bij de minister of bij het parket."

Er zijn afspraken gemaakt. We gaan ervan uit dat die worden nageleefd. Open VLD

Mocht Versnick ervoor kiezen om geen ontslag te nemen, dan zou dat opmerkelijk zijn. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten liet namelijk meteen na de aankondiging in juli weten dat het "om de juiste beslissing" ging. Vandaag valt bij de partij te horen "dat er afspraken gemaakt zijn". "We gaan ervan uit dat die worden nageleefd."

Versnick zelf is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Aan Het Laatste Nieuws zegt hij dat "de verdere afhandeling zal verlopen in overleg met mijn partijgenoten".

