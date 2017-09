Straks kunt u 20 kg in plaats van 15 kg meenemen op een Ryanairvlucht

Als u al met Ryanair hebt gevlogen, kent u het tafereel wellicht. Passagiers willen zo veel mogelijk besparen op hun vliegreis, dus sjouwen ze liever met twee stuks handbagage dan meer te betalen voor het inchecken van een reiskoffer. Die handbagage moet dan gestouwd worden in de bagageruimte boven de stoelen. Binnen de kortste keren zit die ruimte vol en moet het cabinepersoneel ingrijpen. Die beginnen alles te herschikken en vragen ook om kleine items onder de stoelen te plaatsen.

Heel dat tafereel veroorzaakt bij elke vlucht een paar minuten vertraging en daar wil Ryanair nu iets aan doen. De Ierse luchtvaartmaatschapij wil zo veel mogelijk bagage in het ruim krijgen. Daarom hebben ze beslist dat u voortaan 20 kilogram bagage mag meenemen in een koffer. Nu is dat maar 15 kilogram. De prijs daalt bovendien: van 35 naar 25 euro.

Er is wel een kleine keerzijde: passagiers die geen bagage hebben ingecheckt, mogen geen twee stuks handbagage meer meenemen op het vliegtuig. Wie wel twee stuks meebrengt, zal een stuk handbagage kunnen afgeven aan de gate. De crew brengt het dan kosteloos naar het ruim. Wie wel al betaald heeft voor bagage, mag nog wel twee stuks handbagage meenemen op het vliegtuig.

Geldt een handtas ook als handbagage bij Ryanair? Dat hangt ervan af. Als de handtas niet groter is dan 35 cm lang, 20 cm breed en 20 cm diep, dan mag het. De lagere tarieven zullen Ryanair naar eigen zeggen 50 miljoen euro kosten.