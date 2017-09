Transportbond Febetra zit verveeld met rol ondervoorzitter in Slovaakse firma 

De Belgische federatie van wegvervoerders Febetra zit verveeld met het feit dat de ondervoorzitter van hun Raad van Beheer, Roland Peeters, een stille vennoot is van SK Service in Bratislava. Voorlopig ziet de Transportfederatie geen aanwijzingen om de ondervoorzitter uit de raad van bestuur te zetten. Roland Peeters zelf geeft toe dat hij stille vennoot is van het bedrijf SK Service. Zijn transportbedrijf heeft zelf ook “dispatchers” en chauffeurs in Slovakije. Hij noemt het ook geen sociale dumping, de Oost-Europese chauffeurs worden goed betaald.