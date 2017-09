Dit zijn de drie kandidaten voor de nieuwe Belgische gevechtsvliegtuigen

Welke drie kandidaten?



F-35

Topfavoriet is de Amerikaanse F-35 van Lockheed-Martin. Het gaat om een omstreden toestel omdat de ontwikkeling erg veel vertraging oploopt door allerlei technische problemen én omdat het peperduur is. De F-35 is ook nog niet volledig in gebruik genomen. In die zin is het moeilijk om correct in te schatten of het toestel wel alle beloftes van producent Lockheed-Martin zal kunnen waarmaken. De F-35 is een toestel van de zogenoemde nieuwe "5e generatie". Dat betekent dat het vol nieuwe sensoren zit. Zo kan de piloot via een systeem van camera's en een speciale helm dwars door het toestel kijken naar beneden. Het toestel is door een combinatie van het ontwerp en een speciale verf wat minder zichtbaar voor radars dan zijn concurrenten.

De F-35 is intussen aangekocht door heel wat landen die vandaag ook F-16's in gebruik hebben. Nederland bijvoorbeeld koos voor de F-35. Niet onbelangrijk omdat de Belgische luchtmacht nu al erg nauw samenwerkt met Nederland, zowel voor de bewaking van het luchtruim als bij de inzet in het buitenland.