Parket vraagt 15 jaar cel voor man die agenten neerstak in Schaarbeek 

Daarvoor staat de man nu terecht. De aanklachten zijn poging tot moord in een terroristische context, slagen en verwondingen met voorbedachtheid in een terroristische context, verboden wapenbezit en gewapende weerspannigheid. Het federaal parket vraagt vijftien jaar gevangenisstraf.

Vorig jaar in oktober viel Hicham Diop in Schaarbeek twee agenten aan van de politiezone Brussel-Noord. Eén agent werd met een mes in de nek gestoken, een andere in de buik. Toen een andere politiepatrouille tussenbeide kwam brak Hicham Diop nog de neus van één van die agenten. Pas toen ze hem in been schoten, konden ze hem inrekenen.

Paranoïde gedachten

Volgens zijn advocaten had Hicham Diop evenwel geen terroristische motieven. Zijn aanval op de agenten zou te maken hebben met het feit dat Diop in 2011 aangereden werd door een auto van de federale politie. Hij raakte daarbij gewond aan het been. De man had het er blijkbaar moeilijk mee dat de agenten niet gestraft werden voor die aanrijding.

Sébastien Courtoy, de advocaat van de man, zegt dat zijn cliënt sinds die aanrijding met de politie paranoïde was. “De man had camera’s in zijn huis geïnstalleerd, omdat hij vijf jaar lang dacht dat de politie hem zou vermoorden”, zegt Courtoy. “De man heeft ook mails gestuurd waarin staat dat hij gevolgd werd door de politie. Daarnaast nam hij veel medicatie. Volgens de bijsluiter kan die medicatie psychoses veroorzaken.”

Maar toen de man met de ambulance naar het ziekenhuis werd gevoerd, riep hij enkele keren ‘Ik ben een strijder van IS’. Volgens Courtoy zei hij dat enkel omdat de politie wou bang maken. “Mijn cliënt werd hardhandig aangepakt door de politie en kreeg een kogel in zijn been. Omdat de agenten hem niet goed behandelden in de ambulance, probeerde hij hen bang te maken.”