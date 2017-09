Apen leren palmnoten kraken met stenen na hooguit 13 jaar

Ze kunnen mensen goed verdragen en in een aantal landen leven ze dan ook in tempels waar ze eten krijgen. In andere landen leven ze in de buurt van dorpen en steden, waar ze een deel van hun kostje bij elkaar scharrelen, en ze plunderen ook suikerrietvelden en andere teelten. En ook uit de palmolieplantages weten ze hun voordeel te halen.

Eén zo'n soort is de java-aap of krabetende makaak, die van nature voorkomt in zuidoost-Azië. Java-apen leven in groepen van zo'n 30 individuen, en ze zijn niet kieskeurig wat hun voedsel betreft: ze eten fruit, bladeren, knoppen, schors, gras, bloemen en zaden, maar ook insecten, krabben, garnalen, schelpdieren en slakken, kikkers en hagedissen, vis, eieren en zelfs jonge vogels en wijfjesvogels die op hun nest zitten.

Menselijke activiteiten hebben vaak een negatieve impact op de natuur, en de snelle uitbreiding van grote plantages met oliepalmen in de tropen is daar een duidelijk voorbeeld van. Aapachtigen hebben wereldwijd te lijden van het verlies van hun natuurlijke leefgebieden, maar sommige soorten, die niet mensenschuw zijn en zich soepel kunnen aanpassen, maken gebruik van de nieuwe leefwereld die de mens gecreëerd heeft.

Aambeeld en hamer

Een team van onderzoekers uit Groot-Brittannië, Thailand en Singapore was een groep java-apen aan het bestuderen in het zuiden van Thailand, en volgde de groep op een zoektocht naar eten in het binnenland. Op een bepaald ogenblik trok de groep een verlaten palmolieplantage in, en het viel de onderzoekers op dat er talloze plaatsen in de plantage waren, waar duidelijk iets of iemand de noten van de oliepalm gekraakt had met stenen. Op verschillende plaatsen vonden ze "aambeelden", boven de grond uitstekende platte of zelfs uitgeholde stukken van de onderliggende laag kalksteen, en daar rond lagen "hamerstenen", stenen waaraan duidelijk te zien was dat er mee geklopt was, en doppen van verbrijzelde noten.



De onderzoekers installeerden bewegingscamera's in de plantage en legden noten in de buurt van de aambeelden, aangezien de bomen op de plantage op dat ogenblik geen vruchten droegen. Op de beelden was te zien hoe verschillende apen naar een aambeeld stappen, een noot nemen en er op leggen, en die dan verbrijzelen met een steen. Vervolgens halen ze met hun vingers, en soms hun tanden, de eetbare delen er uit en eten ze op.

De eerste palmolieplantages in de streek werden 13 jaar geleden aangelegd, en dus moeten de apen in die periode geleerd hebben om de noten te kraken met een steen.