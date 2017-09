Björn Soenens en Xavier Taveirne vergezellen Goedele Wachters in "De slimste mens"

Na VTM stuurt nu ook VRT een trio, een ervaren trio: Soenens was tot vorig jaar hoofdredacteur van "Het Journaal" en is nu correspondent in de VS. Taveirne presenteerde vorig weekend voor het eerst het vernieuwde "De zevende dag" op Eén na jaren een van de vertrouwde stemmen van Radio 1 geweest te zijn. De naam van Wachters was al een tijdje bekend.



Welke namen kennen we voorts nog voor "De slimste mens"? Evi Hanssen, Sean Dhondt en Heidi Van Tielen van VTM, Johan Boskamp, Dina Tersago en Bart Somers. Aan de quiz nemen 34 kandidaten deel. Dus er is nog een rits aan namen op komst.



Vorig jaar won Gilles Van Bouwel de quiz. De laatste keer dat iemand van de VRT Nieuwsdienst won, was in 2010 met Linda De Win (van "Villa Politica").