Francken: "Er zijn opvangplaatsen vrijgemaakt voor de "zwakkeren" in het Maximiliaanpark"

Met Samusocial heeft de staatssecretaris afgesproken om binnen de daklozenopvang plaatsen te reserveren voor die meest kwetsbaren. "In het Maximiliaanpark zouden volgens een laatste telling van Fedasil ongeveer 570 mensen overnachten, een tiental daarvan zijn zwangere vrouwen en daarbij zijn er ook nog een aantal jonge kinderen, zo'n 50 in totaal", telt Francken. "Voor hen is er dus plaats vrijgemaakt bij de daklozenopvang, als ze dat willen."

"Het is de bedoeling om de meest kwetsbare migranten en vluchtelingen die in het Maximiliaanpark verblijven, te informeren en te overtuigen om naar de opvang te gaan", zegt Francken. "Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, en Samusocial, de Brusselse daklozenopvang, zullen daarvoor extra inspanningen doen."

Want dat is volgens de staatssecretaris net het grote probleem. "Die vrouwen en kinderen zie ik niet graag 's nachts in het park rondhangen - daar is het niet veilig - maar tegelijkertijd kan ik hen ook niet dwingen om naar de opvang te gaan en daar te blijven." De mensen van Fedasil en Samusocial zullen dus de nodige overtuigingskracht moeten bovenhalen om de "extra inspanningen" te leveren.

Voor de rest van de vluchtelingen en migranten blijft Francken onverbiddelijk. "De meeste van hen zijn jonge mannen, die hier geen asiel willen maar op weg zijn naar Groot-Brittannië. En ik ga hen niet helpen om daar te geraken." Om die mannen toch uit het park weg te krijgen, is het aantal politiecontroles verhoogd. Intimiderend misschien, maar de vraag is of het ook echt een oplossing is.

De vluchtelingen en migranten zijn namelijk voorbereid op de komst van de extra politiepatrouilles en zijn vaak al verdwenen als de agenten verschijnen. Bovendien worden de meeste vluchtelingen en migranten die wel opgepakt worden, opgesloten in een gesloten centrum om daarna te worden uitgewezen. "Maar in die centra is plaats tekort", geeft Francken toe. Terug naar het park dan maar?