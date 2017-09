Gentse zakenvrouw schenkt 90.000 euro voor elektronische protheses voor Hannelore

Een Gentse zakenvrouw, die anoniem wil blijven, heeft 90.000 euro geschonken voor elektronische protheses voor Hannelore Vens. Die viel afgelopen maandag op in het VTM-programma "Over winnaars" toen ze op twee protheses de Machu Picchu beklom. Maar ook heel wat anderen deden een duit in het zakje.