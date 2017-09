Jermaine Jackson: "Met betere reanimatie had Michael gered kunnen worden" 

Op 5 oktober staan The Jacksons samen met Kool & the Gang in Ahoy in Rotterdam. De familie Jackson komt al sinds de jaren 70 naar België en is bekend van hits als "I want you back", "ABC" en "Can you feel it".

"Tito richtte de band op en Michael was nog heel jong", vertelde Jermaine Jackson aan Lieven Van Gils. "Michael en ik deden de lead singing op alle songs bij The Jackson 5. Hij is speciaal en we missen hem elke dag. Hij had een goede springplank dankzij ons. Wij zijn de enige band in de popgeschiedenis die onbekend was en vier nummer 1-albums op een rij maakte. De tweede plaat, "ABC", verdreef The Beatles van de nummer 1-plek."

"Hij raakte de harten van mensen door zijn muziek"

Eerder in "Van Gils & Gasten" werd er door het Rode Kruis een snelcursus reanimatie gegeven omdat de kennis van de EHBO van de Belg te wensen overlaat. Jermaine Jackson pikte daarop in door het verhaal over de dood van zijn broer Michael te vertellen. "De reanimatie van Michael gebeurde op een bed en dat ging niet goed, dat was een groot probleem. Wij denken dat hij gered had kunnen worden als de arts het beter gedaan had. Toen ik naar het ziekenhuis, ging ik meteen naar mijn moeder om haar te troosten. Hij lag daar levenloos, ik heb daar afscheid moeten nemen. Dat was heel zwaar."

Op de begrafenis van Michael zong Jermaine "Smile" uit de film "Modern times" van Charlie Chaplin. "Ik wilde iets doen voor hem. Het was zijn favoriete nummer. We voelen hem nog altijd op het podium. Onze lichamen zijn geprogrammeerd geweest om hem tijdens de dansjes door te laten op het podium. Wij doen dat nog altijd, we zijn altijd samen geweest. Een broer verliezen, dat is moeilijk om uit te leggen. De wereld is een fantastische mens kwijtgeraakt. De reden waarom de wereld rouwde, is omdat hij de wereld raakte. Hij raakte de harten van mensen door zijn muziek. Mijn favoriete nummer van hem dat alles uitlegt, is "Earth song". We missen hem erg. Ik zeg zijn naam vaak tegen mezelf. "