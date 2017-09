Liveblog: orkaan Irma eiste al 7 mensenlevens en zet nu koers naar Dominicaanse Republiek

Caraïbisch eiland Barbuda "totaal verwoest"

Het kleine Caraïbische eiland Barbuda is "totaal verwoest" na de doortocht van orkaan Irma. Dat heeft premier Gaston Browne van Antigua en Barduda gezegd. Op het eiland is al minstens één dodelijk slachtoffer geteld."Voor het ogenblik hebben we slechts één dode geregistreerd", aldus Browne, maar de orkaan van categorie 5 heeft dermate veel vernieling aangericht dat er van het eiland van 1.600 inwoners "niets meer overblijft dan een puinhoop".

Browne bekeek de schade vanuit de lucht en stelde vast dat "minstens 95 procent van de gebouwen beschadigd is". "Het hele eiland staat onder water. Op dit moment is Barbuda amper bewoonbaar", zei de premier aan lokale radiozender ABS. Op het naburige Antigua was er slechts lichte schade.

Ook het Franse deel van Sint-Maarten is "voor 95 procent" vernield, zo deelde voorzitter Daniel Gibbs van de Territoriale Raad mee. "Het is een enorme ramp. 95 procent van het eiland is vernield. Ik ben in shock", zo verklaarde hij aan Radio Caraïbes International. Eerder had de prefect van het naburige Guadeloupe meegedeeld dat er in het Franse deel van Sint-Maarten al zes doden zijn geteld.