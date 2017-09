Nederlands Limburg verwacht massale toestroom Belgen bij kernramp in Tihange

Dat heeft Peter Vullers gezegd, de projectleider straling van de veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg Noord. Vullers deed dat voor een besloten bijeenkomst in Maastricht, waar de bestuurders van de gemeenten en de provincie meer informatie kregen over de risico's van de Belgische kerncentrale in Tihange.

Weinig risico

De veiligheidsregio's noemen die risico's voor Nederlands Limburg "beperkt". In Limburg zouden volgens de organisaties geen doden vallen of mensen te maken krijgen met stralingsziekte, als gevolg van een eventuele kernramp in Tihange. Toch worden er maatregelen getroffen, zoals het uitdelen van jodiumpillen, om te vermijden dat mensen schildklierkanker zouden krijgen. Vanaf 9 oktober zouden jongeren onder de 18 jaar en zwangere vrouwen - de meest kwetsbare groepen - in een groot deel van Nederlands Limburg jodiumtabletten krijgen van de overheid.



Tsjernobyl