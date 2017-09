Ongelukseiland Haïti ontsnapt deze keer aan het ergste

De voorbije uren trok de orkaan Irma een spoor van vernieling tijdens haar doortocht door de Caraïben. Sint-Maarten en Aguilla kregen het ergste over zich heen. Daarop trok Irma in de richting van de Dominicaanse Republiek en zijn buurland Haïti, op het westelijke deel van het eiland. Als bij wonder bleef de krachtigste wind deze keer ten noorden van de noordkust. Rond 18 uur onze tijd trok de orkaan over de Dominicaanse Republiek, ze zal de volgende uren wellicht over zee verder razen naar de Bahama's. Dat is een grote opluchting voor de 10 miljoen Haïtianen die al meermaals zijn getroffen door zware natuurrampen.

Aardbevingen en orkanen

De kerkhoven van het katholieke Haïti liggen vol met slachtoffers van de vele rampen die het land heeft ondergaan. Bij een overstroming in 2004 vielen minstens 2000 doden en vermisten. De jaren daarna werd het land getroffen door de ene orkaan na de andere waaronder Jeanne en Dennis en begin oktober vorig jaar Matthew, met bijna 900 doden. Maar de grote boosdoener was de aardbeving van 12 januari 2010 die met een kracht van 7.0 toesloeg in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De officiële balans van de aardschok en de daaropvolgende cholera-epidemie was zeker 230.00 doden. Anderhalf miljoen mensen raakten dakloos.

Haïti blijft een fragiele staat met problemen van verschillende aard: armoede, vluchtelingen en een corrupte en soms incompetente overheid. Kevin Gilmont (Broederlijk Delen)

Na de aardbeving trokken hulporganisaties massaal maar zeer ongecoördineerd naar Haïti. "Daar was terecht veel kritiek op", zegt Kevin Gilmont, "en nog is de situatie niet gestabiliseerd. Maar ook de overheid heeft daar een groot aandeel in. Corruptie is nog steeds een plaag en de overheid wil haar soevereiniteit bewaren. Dat maakt het er de plaatselijke bevolking niet makkelijker op. Er zijn nog altijd 40.000 mensen die geen fatsoenlijk dak boven het hoofd hebben na de aardbeving van 7 jaar geleden. Bijna een jaar na de doortocht van orkaan Matthew zijn nog anderhalf miljoen arme Haïtianen op noodhulp aangewezen. "

Teruggestuurde vluchtelingen: een weggestopt probleem

De schijnwerpers van de wereldpers staan vandaag op de situatie van de kinderen van illegalen in de Verenigde Staten. Maar die problematiek kennen de Haïtianen al lang. In 2013 besliste het Dominicaanse gerecht om de kinderen van illegalen het land uit te zetten. Als gevolg zijn de voorbije 2 jaar meer dan 200.000 Haïtianen moeten terugkeren naar hun land, in de slechtst mogelijke omstandigheden. "Dat is een gigantische en kwetsbare vluchtelingenpopulatie waarover maar weinig in de wereldpers verschijnt", zegt Kevin Gilmont van Broederlijk Delen.

Vanuit de hoofdstad Port-au-Prince heeft Kevin Gilmont de voorbije uren de situatie met argusogen gevolgd. Vooral de noordkust zou er van langs kunnen krijgen. Dat is intussen gelukkig niet gebeurd. Maar het had de precaire situatie van de inwoners van de tweede grootste stad Cap Haitien nog verschrikkelijker kunnen maken. "De stad bestaat voor de helft uit sloppenwijken, vol kleine kanaaltjes met vuilnis, die al bij de minste regenbui overstromen", zei Gilmont enkele uren geleden. "Als Irma daar langs zou komen, zou dat rampzalig zijn. "

Duurzaamheid en bewustmaking

Tegen een monsterorkaan als Irma is niets opgewassen. Maar op lange termijn proberen de partnerorganisaties van Broederlijk Delen de capaciteit van de boeren te versterken. Met duurzame landbouw bijvoorbeeld, heel belangrijk in een land waar nog 2 procent van de bossen is overgebleven na massale houtkap en de kans op overstromingen en modderstromen steeds een gevaar is. Ook bewustmaking en sociale pleitbezorging zijn zeker geen overbodige luxe, ook vandaag niet, nu Irma in de buurt is. "We hebben vernomen dat nagenoeg niemand in de stad Cap Haitien wist dat de orkaan op komst was. Wat wil je, in sloppenwijken zonder electriciteit, TV en telefoon, waar de overheid heeft nagelaten om de inwoners te informeren ?" Een grote opluchting dus, dat tenminste deze ramp is vermeden.