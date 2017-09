Waterlek veroorzaakt nieuw groot zinkgat in Brussel, spoortunnel loopt onder

Door werkzaamheden aan de Leuvensesteenweg in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node is een waterlek ontstaan. Dat heeft een groot zinkgat van zo'n 5 meter diameter veroorzaakt in de rijbaan (foto onder). Het autoverkeer wordt daarvoor omgeleid. De Leuvensesteenweg is op een afstand van 500 meter afgesloten.

(lees verder onder de foto)



Tegelijkertijd is door een waterlek de spoortunnel tussen Brussel-Noord en Brussel-Schuman ondergelopen. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde lek, want de tunnel ligt pal onder het zinkgat. "Door het waterlek in de Leuvensesteenweg is er veel schade ontstaan in de nabijgelegen spoortunnel op lijn 161", legt Frédéric Petit van Infrabel uit. "Over een afstand van 700 meters staat er water in de tunnel."

Hierdoor is het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Schuman onderbroken in beide richtingen. Verder in de tunnel ligt Brussel-Luxemburg, maar dat is wel nog bereikbaar (via andere lijnen). Het treinverkeer tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Schuman zal waarschijnlijk voor enkele dagen onderbroken zijn, aldus Petit. "Want er is heel wat schade aan de infrastructuur." Volgens de NMBS wordt vooral het treinverkeer richting Namen hierdoor verstoord. "Voor de Vlaamse treinreiziger valt de hinder al bij al mee", klinkt het; De treinen worden omgeleid via Leuven. Wie lokaal op de getroffen lijn moet zijn, wordt verwezen naar de trams en bussen van de MIVB.