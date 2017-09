Weg met gratis geld?

Gratis geld?

De Europese Centrale Bank gaat de economische crisis al enkele jaren te lijf met twee ongeziene wapens: een rente van 0% en door geld in de economie te pompen. Dat laatste doet de ECB al bijna twee jaar en een half. Maandelijks koopt ze voor 60 miljard euro aan obligaties bij banken op, die zo cash beschikbaar hebben om zo kredieten te verlenen. Dat, samen met de 0% rente, heeft positieve gevolgen voor de economie. Maar ’t is ook een soort doping die onhoudbaar is – en er klinken steeds meer stemmen die dat willen stopzetten.

Wat voor spaarders?

Voor spaarders is het beleid van de Europese Centrale Bank slecht nieuws. Doordat de ECB de rente op 0% laat kunnen ook banken de spaarders weinig of geen rente geven. Concreet: in ons land geven bijna alle spaarrekeningen nu niet meer dan de wettelijke minimumrente van 0,11%. Dat betekent dat wie 1.000 euro op z’n rekening heeft na één jaar 1 euro rente krijgt, en dus 1.001 euro heeft. Maar de inflatie is ongeveer 2%, dat betekent dat wat vandaag 1.000 euro kost volgend jaar 1.020 euro kost, en wie z’n geld spaart heeft in dit geval 19 euro minder koopkracht. De spaarders betalen met andere woorden de prijs.