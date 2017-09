Zwembad in Poperinge laat software aanpassen om privacy bezoekers beter te beschermen

Behoorlijk wat opschudding gisteren, toen bleek dat in het zwembad van Poperinge sinds kort een groot scherm aan de ingang hing waarop je foto en naam verschijnt als je je abonnement scant. De Privacycommissie was duidelijk: de privacy van de bezoekers wordt geschonden. "Dat iedereen de foto kan zien, heeft geen enkel doel."

Het stadsbestuur zag aanvankelijk geen graten in de toepassing en had het over "een vorm van sociale controle om fraude te voorkomen". Een dag later heeft het alsnog de software laten aanpassen. Voortaan zal enkel nog de foto en niet langer de naam worden getoond. Bovendien verdwijnt de foto na tien seconden automatisch van het scherm.

Met de ingreep hoopt het stadsbestuur tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de zwembadbezoekers die zich storen aan de inbreuk op de privacy.

Het is nu afwachten of de aanpassing voldoet aan wat de Privacycommissie voorschrijft.