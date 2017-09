Crombez snapt naar eigen zeggen waarom de premier hem precies aanviel. Hij onthoudt uit de verklaringen van de premier dat de regering er zelf nog niet uit is. "Die mensen gaan binnen zestien maanden wel met pensioen", laakt Crombez. "Dit is geen manier van beleid voeren op zo'n belangrijk departement. Wat zijn die mensen met deze boodschap." Bovendien leest hij in de woorden van de premier dat de piste om vijftigplussers die een jaar werkloos zijn te laten terugvallen op een lager basisbedrag, nog steeds op tafel ligt. De voorzitter van de Vlaamse socialisten wil dat de premier zelf tekst en uitleg komt geven in de Kamer. "Dit is een vaudeville aan het worden".