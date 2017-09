"Neem Nobelprijs af van Aung San Suu Kyi"

De kritiek op de regeringsleidster van Myanmar klinkt steeds luider. Aung San Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won, heeft zich nog altijd niet duidelijk uitgesproken over het geweld tegen honderdduizenden moslims in het overwegend boeddhistische Myanmar. "Neem haar Nobelprijs af", horen we steeds vaker. "Dat kunnen we niet maken", klinkt het bij het Nobelcomité.