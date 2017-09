Gesuikerde frisdranken op school? Vanaf volgend jaar vind je ze niet meer

Proud to announce today that we are removing all sugary drinks from secondary schools across Europe. Read more here https://t.co/ykwqjyT876

"Bedrijven willen namelijk het liefst zelfregulerend te werk gaan. Als een overheid regels oplegt, zijn die vaak strenger", redeneert Van Ossel. "Bedrijven die dus zelf aankondigen dat ze geen gesuikerde dranken meer verkopen op school, zeggen eigenlijk dat de light of zero varianten wel nog kunnen. De vrees dat de overheid anders vroeg of laat alle frisdranken zou bannen wordt zo gecounterd. Zo kan de business toch nog overeind gehouden worden."

De verkoop van gesuikerde frisdranken is inderdaad niet langer de belangrijkste brok van inkomsten voor frisdrankproducenten. Steeds meer light en zero producten vinden hun weg naar de consument.

"En dat is meteen de tweede reden waarom de belofte van Unesda zo'n slimme zet is", zegt Van Ossel. "In je jeugdjaren ontwikkel je namelijk een smaakpalet of een voorkeur, die bepalend is voor de rest van je leven. Scholen zijn voor frisdrankproducenten dus erg belangrijk. Scholieren "leren" er als het ware frisdranken drinken. En ook al bied je dan geen gesuikerde meer aan, het blijft voor bedrijven wel interessant om de ongesuikerde varianten te kunnen blijven verkopen."

Volgens van Ossel zou op korte termijn het verlies aan inkomsten nog wel meevallen voor de producenten, maar is de klantenbinding op lange termijn de belofte zeker waard. "Maar eigenlijk is het een win-winsituatie voor iedereen", besluit Van Ossel. "want het is een stap in de goede, gezondere richting en bovendien gaat zelfregulering vaak sneller dan politieke besluitvorming."