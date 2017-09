250 VN-Blauwhelmen binnenkort naar Libië

De VN-gezant voor Libië, Ghassan Salamé, heeft de voorbije maand niet stilgezeten. Hij is gaan rondtrekken in het verscheurde land en heeft er met verschillende leiders en met burgerorganisaties gepraat. Hij bezocht ook de buurlanden Tunesië, Egypte, Algerije en Italië. Eind augustus bracht hij verslag uit. In de maanden voor en na de gewelddadige dood van Kolonel Moammar Khaddafi in 2011 verzeilde Libië in een burgeroorlog. De politieke chaos houdt aan tot op vandaag. Rivaliserende groepen en milities profiteerden van de massale wapenvoorraden in de oliestaat om grondgebied en politieke macht te veroveren. De Verenigde Naties stuurden na het einde van de burgeroorlog de dood van Khaddafi de politieke missie UNSMIL. Die moest de openbare veiligheid herstellen , een politieke dialoog tot stand brengen, de mensenrechten doen beschermen en meehelpen aan economisch herstel. Maar in 2014 moest de missie het land verlaten omdat het er te instabiel werd.



Paradijs voor mensensmokkelaars

Instabiliteit werkt straffeloosheid in de hand. Libië is de voorbije jaren uitgegroeid tot draaischijf voor de mensensmokkel richting Europa. Migranten uit de rest van Afrika worden er mishandeld. Ook de Libische kustwacht, die door de Europese Unie wordt gesponsord, haalt smokkelbootjes uit de Middellandse Zee en steekt de mensen in detentiecentra waar ze worden gefolterd, beweerde gisteren nog de medische hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. De Europese Commissie spreekt die beschuldiging tegen en wil de vicieuze cirkel van geweld doen stoppen die de situatie voor migranten en gastarbeiders in Libië onhoudbaar maakt. Vrede en politieke stabiliteit in het land zijn hoedanook meer dan nodig.

"Libiërs snappen niet waarom ze arm zijn in een land dat zo rijk is aan natuurlijke grondstoffen en ze willen een einde aan onzekerheid en instabiliteit." Ghassan Salamé , Speciale VN-gezant voor Libië

Ghassan Salamé wil dus eerst en vooral de veiligheidssituatie in orde brengen. De VN-missie opereert sinds 2014 vanuit Tunesië maar is de laatste maanden zijn aanwezigheid op Libisch grondgebied aan het uitbouwen. Met op z'n minst 150 militairen in het hoofdkwartier in Tripoli wordt stilaan de terugkeer van de hele missie voorbereid. Volgens de VN-gezant zijn zowel premier Serraj als zijn rivaal Haftar bereid om te werken aan een staakt-het-vuren én nieuwe verkiezingen in 2018. Dat zouden dan de eerste verkiezingen ooit zijn in Libië, want Kolonel Khaddafi kwam aan de macht in de voormalige Italiaanse kolonie na een staatsgreep in 1969. Om die verkiezingen te doen slagen heeft Ghassan Salamé alvast het zogenoemde Libische Politieke Akkoord in handen, een overeenkomst die bijna twee jaar geleden werd ondertekend, maar tot nogtoe dode letter bleef. Er zal ook nog veel moeten worden gesleuteld aan nieuwe wetgeving. Eind juli stemde een Grondwettelijke Vergadering over een voorontwerp van de eerste Grondwet ooit. Een belangrijke mijlpaal, maar niet het einde van een lang proces, vindt Salamé.

Hoop op succes?