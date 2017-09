Ackermans & van Haaren: holding met vele vertakkingen

Niet alle grote namen in de Belgische bedrijfswereld zijn bekend bij het grote publiek. Daarom zetten we bij VRT NWS voortaan elke vrijdag één van die kleppers in schijnwerpers. Vandaag is Ackermans & van Haaren aan de beurt. Een holding, actief in vijf verschillende bedrijfstakken. Michaël Van Droogenbroeck licht samen met Geert Gielens, hoofdeconoom bij Belfius, het bedrijf door.