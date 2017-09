Actiedag op 10 oktober: wat weten we al?

Van 1 ding zijn we zeker: de socialistische overheidsvakbond ACOD gaat actievoeren op 10 oktober en daar zullen ook stakingsacties bij zijn, al zeker bij het spoor. Voor het overige is het nog koffiedik kijken. We lijsten op wat we nu al weten.



Spoor

De socialistische spoorbond gaat staken. De christelijke spoorbond doet niet mee, maar het verleden leert dat een staking van 1 vakbond voldoende is om hinder te veroorzaken. Er zullen dus wellicht treinen rijden, maar minder en te laat.



"De stakingsbereidheid is groot", is te horen bij de ACOD-spoorbond. "We gaan nu met de verschillende afdelingen samenzitten om te bespreken welke acties er zullen plaatsvinden." Later meer dus.



bpost

Ook bij bpost wordt er nog volop overlegd. We horen al: "Als we een staking kunnen vermijden, gaan we dat doen. We willen niet dat de klant de dupe wordt, maar we willen wel een signaal geven aan de regering."



Het lijkt er dus op dat er minder stakingsbereidheid is dan bij het spoor, maar het is nog te vroeg om dat met zekerheid te zeggen. Het is voldoende om een paar acties op te zetten in grote verdeelcentra om de brievenpost in de war te sturen.



VRT

Ook bij de VRT heeft de socialistische vakbond opgeroepen om actie te voeren. Onder meer "om te protesteren tegen het personeelstekort bij de Vlaamse openbare omroep". De VRT laat wel weten dat dat niet betekent dat "de schermen op zwart zullen gaan". "We hebben voldoende garanties gekregen om de uitzendingen door te laten gaan", klinkt het.



Bij de Franstalige tegenhanger RTBF wordt er voorlopig niet opgeroepen om te staken. "Op dit moment neigen we nog niet naar een staking", zegt Patrick Blommaert. "Er kunnen sporadische acties zijn of pamfletten worden uitgedeeld, maar een staking is niet voorzien, al kan dat nog veranderen."

Lokale besturen

ACOD LRB, dat is de socialistische vakbond van de lokale besturen, roept ook op tot actie. Dat betekent hinder bij steden en gemeenten, OCMW's, provincies, politie, brandweer, openbare ziekenhuizen en intercommunales. Voor veel van die diensten is er een minimale dienstverlening, maar mogelijk stoot u dus wel op een gesloten loket.



"Eerst waren er al beslissingen over minimale dienstverlening, de afbouw van het stakingsrecht en zware besparingen op personeel en werkingsmiddelen. Nu komt daar nog eens de afschaffing van de vaste benoeming bovenop", is uit die hoek te horen.

De Lijn

Ook bij vervoersmaatschappij De Lijn wil de socialistische vakbond ACOD staken. De bond roept zijn leden op om die dag het werk neer te leggen. De andere bonden hebben nog niet beslist of ze ook meestaken. Maar een aantal stakingsacties kunnen voldoende zijn om hinder te veroorzaken.

ACV doet niet mee

ACV Openbare Sector, de christelijke tegenhanger van het ACOD, heeft beslist om niet mee te staken. ACV Openbare Sector groepeert de verschillende afdelingen in de overheidssector. Het gaat dan om de overheidsdiensten, De Lijn, de NMBS, het onderwijs, enzomeer.



Solidariteitsacties in privésector

De socialistische vakbond ABVV roept de Vlaamse bedrijven niet op om mee te staken op 10 oktober. Er komen in de privésector wel solidariteitsacties, zoals infomomenten en eventueel werkonderbrekingen.



Onduidelijkheid