Zuiveringsactie

Maar de VN-rapporteur zegt nu dat die cijfers onderschat zijn. "Het ergst is dat we het niet ter plaatse kunnen nagaan, omdat we geen toegang krijgen tot het gebied", zegt Lee.

Het Birmaanse leger voert een grote operatie uit tegen de rebellen van het zogenoemde Arakan Rohingya-bevrijdingsleger, dat de rechten van de moslimminderheid zegt te verdedigen. De rebellen vielen vooral politieposten aan. Volgens de veiligheidsdiensten in Myanmar zijn er bij de represailles 430 doden gevallen, vooral wat ze "Rohingya-terroristen" noemt. aan de kant van de burgers was er sprake van 30 doden: 7 Rohingya's, 7 hindoes en 16 boeddisten. Er zouden ook 6600 woningen van Rohingya's in brand zijn gestoken.

Vluchtelingendrama

Ook de VN-Vluchtelingenorganisatie ziet de situatie van de Rohingya-burgers zwart in. Tot nogtoe werd het aantal vluchtelingen dat de grens met Bangladesh was overgestoken, geschat op 164.000. Maar dat cijfer is achterhaald, zegt UNHCR. Er is geen plotse toename van het aantal vluchtelingen, maar de medewerkers hebben meer mensen aangetroffen op plaatsen waar ze nog niet op inspectie waren geweest. "We spreken al van 270.000 vluchtelingen en dat is alarmerend omdat de opvangcapaciteit is opgebruikt", zegt een woordvoerster.