Alle registers open in Bozar

Lange lijdensweg

Niet enkel in de kerk

In ons land kennen we vooral orgels in kerken. Er zijn maar weinig concertzalen uitgerust met een orgel, met uitzondering van het conservatorium van Luik en dat van Brussel - maar daar is het beroemde Cavaillé-Coll-orgel al jaren buiten dienst. Elders in Europa zijn er meer concertorgels, zoals in het Weense Musikverein waar het Nieuwjaarsconcert plaatsvindt. En ook in nieuwe concertzalen, zoals in Azië, wordt vaak meteen een nieuw instrument ingebouwd. "Het is dan ook logisch dat dit ook in Brussel gebeurt", zegt Foccroulle.