Nederlandse journalist op Sint Maarten:  "Alsof hier een bom ontploft is, er is niks meer"

Orkaan Irma houdt nog steeds lelijk huis in Caraïbisch gebied. Een van de zwaarst getroffen eiland is Sint Maarten. De Nederlandse correspondent Dick Drayer kon meereizen met het marineschip de Pelikaan. Gisteravond laat (onze tijd) kwam het schip aan op het eiland. "Mijn eerste indruk? De schade hier is werkelijk met géén pen te beschrijven", zegt Drayer in een gesprek met "De ochtend" op Radio 1. "Toen ik hier van boord ging, zag ik hoe de containers in de haven als gebakken broodjes op de kade liggen. Als ik zou willen, zou ik tijdens mijn tocht door de haven gemakkelijk weer aan het roken slaan, overal liggen sloffen sigaren en sigaretten." "Ook de inhoud van alle winkeltjes, alle kiosken, ligt gewoon overal. Je moet weten, op Sint Maarten komen elke dag 5, 6, 7 cruiseschepen aan, goed voor 20.000, 30.000 passagiers. Maar al die winkeltjes, al die handeltjes, alles is gewoon weggevaagd, alle waar ligt gewoon op straat." Sint Maarten lijkt nog het meest op een oorlogsgebied waar een bom is

gevallen en alle mensen weggevlucht zijn, zegt Drayer onomwonden. (lees verder onder de foto)

Mediacentrum Defensie MCD@mindef.nl Foto Gerben van Es

"Plunderingen? Mensen doen dat niet voor niets"

Volgens Drayer is dat meteen ook de verklaring voor de plunderingen. "Niet voor niets dat mensen dat doen, de mensen hebben niks meer, de watervoorraad dreigt op te geraken... De mensen proberen gewoon op allerlei mogelijke manieren te overleven." De Nederlandse militairen patrouilleren momenteel op Sint Maarten, om de plunderingen tegen te gaan. "Maar dat is niet de eerste prioriteit van de Nederlandse marine", zegt Drayer." Ze proberen in eerste instantie de haven en de luchthaven weer vrij te krijgen, zodat letterlijk en figuurlijk de weg vrij is voor een grote hulpoperatie." Dat is gedeeltelijk gelukt: de luchthaven is vrij, er is een landingsbaan beschikbaar voor militaire vliegtuigen. "Nog niet voor burgerluchtvaart, dat zal op zijn minst nog een week of twee duren. Er is totaal geen stroom, de verkeerstoren werkt niet, er is geen brandstof voor de vliegtuigen..."

"Alle communicatie ligt plat, mensen zijn ongelofelijk bang"

Drayer heeft ook al met inwoners van Sint Maarten gepraat. "Ze weten niet goed wat hen overkomt, wat gebeurt er hier eigenlijk, is de vraag. Ze vragen zich af of en wanneer er hulp komt, want ze weten van niets. Dat is ook normaal, want alle communicatielijnen zijn verbroken. Ze kùnnen niks weten." "De Pelikaan was het eerste schip dat ze hebben gezien sinds de doortocht van Irma. Er is intussen een tweede schip gearriveerd, de Zeeland, maar ze weten het gewoon niet. Communicatie is echt een heel groot probleem, niemand kan hen iets melden." Drayer vertelt hoe mensen reageren als hij zegt dat er een volgende orkaan in de maak is, met een koers die weliswaar iets ten noorden van Sint Maarten ligt, maar toch. "Ze geloven je niet echt, ze denken dat je een grapje maakt. Maar ze kunnen het gewoon nergens anders te weten komen. En als je niet op de hoogte bent, kan je je ook niet voorbereiden." De mensen op Sint-Maarten zijn ongelofelijk bang, ziet Drayer.

"Ze komen dit hier niet alleen te boven"