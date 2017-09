Dimitri Vegas en Anouk Matton getrouwd op Ibiza: "Iedereen ging uit de bol op Bryan Adams en Céline Dion"

Even leek het feest letterlijk in het water te vallen, want 's ochtends was er een zwaar onweer over het eiland getrokken met véél wateroverlast. "Dat leidde tot stress bij de weddingplanner want ze zijn pas veel later met de opstelling van de tafels kunnen beginnen", vertelt regisseur Jan Verheyen op Radio 1. Hij spreekt van een "stijlvol huwelijk" op een idyllische plaats.



Verheyen en Vegas blijken ook eenzelfde passie te delen. "Dimitri is een enorme filmliefhebber en heeft met zijn broer Like Mike acteerambities. Hij zit bij een Amerikaans talentagency", legt Verheyen uit.