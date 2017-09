Editors spelen benefietconcert in AB: "Music for Life is a wonderful thing"

Editors For Life vindt plaats op maandag 18 september. De Britse band zal in de Ancienne Belgique in Brussel een benefietconcert spelen voor Oxfam Solidariteit vzw, het goede doel dat Tom Smith en zijn bandleden willen steunen in het kader van De Warmste Week van Music For Life.

Editors heeft een speciale band met Oxfam. Frontman Tom Smith kwam vanmorgen aan de telefoon bij Linde Saat Op, op Studio Brussel: "Wij steunen Oxfam al jaren. We zijn onlangs nog met hen meegereisd naar een vluchtelingenkamp in Griekenland. De hulpverleners daar hebben ons uitgelegd hoeveel werk daar te doen is. Dat heeft indruk gemaakt. Het leek ons dus logisch om dit concert voor Oxfam te spelen. Music for Life is a wonderful thing."