En-Marche.be wil in de voetsporen treden van Emmanuel Macron

"We zijn in alle discretie begonnen in april", vertelt oprichter Jean-Yves Huwart aan onze redactie. "Momenteel hebben we een basis van een 100-tal mensen."

Maar daarbij wil Huwart het niet laten. "Ons doel zijn de regionale en federale verkiezingen van 2019, maar als zich in een stad valabele kandidaten aandienen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zullen we bekijken wat mogelijk is." Volgens Huwart is er aan Franstalige kant nood aan politieke vernieuwing. Hij verwijst naar de politieke schandalen van de afgelopen maanden en naar de politieke stilstand in Brussel en de Franse gemeenschap, waar CDH niet in staat is gebleken de PS te laten vallen en waar beiden nu tegen heug en meug samen verder moeten regeren.