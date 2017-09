Geen bewijs dat 'anti-abortuspil' werkt

Abortus via medicatie verloopt in twee stappen. De eerste pil, mifepriston, remt de werking van het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron. 24 uur later volgt normaal een tweede pil, zoals misoprostol die weeën opwekt. Wie zich na het nemen van de eerste pil bedenkt, zou binnen de 72 uur een anti-abortuspil kunnen nemen en zo de abortus toch nog tegenhouden. Dat is toch wat de drie anti-abortusorganisaties in Nederland beweren.

Geen bewijzen

De abortuscentra in ons land zijn absoluut niet overtuigd van de effectieve werking van de anti-abortuspil. “Dit is lulkoek”, zegt Carine Vrancken van de koepel van Nederlandstalige abortuscentra. “Deze trend komt overgewaaid van de anti-abortusorganisaties uit de Verenigde Staten. Om de zo veel tijd steekt het hier bij ons weer de kop op.”

En ook Ellen Roets van de Vrouwenkliniek van het UZ Gent heeft sterke bedenkingen. “Je kan even goed een Onze Vader bidden”, zegt ze in De Morgen. “Niemand weet waar ze hun percentages halen. Misschien was de

zwangerschap die zogenaamd gered is, helemaal niet afgebroken. We weten immers dat de eerste abortuspil vaak niet volstaat. In slechts 50 tot 60 procent van de gevallen wordt de zwangerschap afgebroken.”

In België worden volgens de meest recente cijfers zo’n 19.500 abortussen per jaar uitgevoerd. Bij slechts 3.000 gevallen gebeurt dat via de abortuspil. In alle andere gevallen via zuigcurettage. Hierbij wordt de baarmoeder met een smal buisje leeggezogen. De abortuspil werkt enkel in de eerste 7 weken van de zwangerschap en wordt daarom minder vaak toegepast.

Risico op afwijkingen