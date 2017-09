Geen tijd te verliezen als het "oorlogsalarm" weerklinkt

Monica maakte als kind van 9 de verschrikkelijke aardbeving van 1985 in Mexico mee. "Ik was met mijn oom op weg naar school toen het gebeurde. Ik herinner me nog heel goed hoe een man met een bloedend kindje in zijn armen mijn oom om hulp vroeg. Het was enorm chaotisch."

Wij zijn het helemaal niet gewend, Mexicanen hebben een soort onderbewustzijn ontwikkeld

Monica heeft een Airbnb in de wijk Roma Norte van Mexico Stad. Haar ervaring komt van pas als er Europeanen logeren, die meestal veel te traag reageren of niet snel genoeg doorhebben wat er gebeurt. "Niet zo lang geleden was er zo'n alarm. Ik heb meteen de gast wakker gemaakt en haar mee naar buiten genomen. Het was toen niet zo erg, maar ze begreep niet waarom we niet meteen weer naar binnen mochten." (lees voort onder de tweet)

De Mexicanen zijn wel een en ander gewend van aardbevingen. Ze leven eigenlijk met een constante dreiging en zijn er als het ware op getraind. Ze ontwikkelen een soort onderbewustzijn dat wij als Belgen helemaal niet hebben. Eigelijk gaat het om heel andere manier van leven. "Zelfs als ik diep slaap, hoor ik het alarm, of voel ik een kleine beving. Op dat moment mag je absoluut geen tijd verliezen, en moet je in je pyama meteen op straat vluchten."

In de val? Neem zeker niet de trap

De algemene raad is dat je best schuilt onder een tafel of bank als je niet meer naar buiten kan, en zeker een fles water meegraait terwijl je dat doet. De overheid raadt ook aan je paspoort en papieren mee te nemen.

De lift nemen is geen optie, maar velen hebben wel nog de neiging van snel de trap te nemen. "Dat mag je zeker niet doen, want trappen zijn bij het eerste wat het begeeft binnen een gebouw. Zo zijn er al veel mensen omgekomen. Mensen die eigenlijk de beving hadden kunnen overleven als ze gewoon boven waren gebleven."

Monica's nicht Nayeli werkte afgelopen nacht nog laat in een hoog gebouw. In haar geval is het moeilijker: dan zit je eigenlijk in de val en kan je enkel maar bang afwachten.

Als je in een groot gebouw zit, probeer ergens te schuilen onder een bankstel of een tafel en neem snel nog een fles water bij de hand

"Heb je even voor mij?"

De vrijwilligers leggen uit wat te doen bij een aardbeving-alarm. Wie al beneden is, hoeft enkel zo snel mogelijk naar buiten te lopen, en liefst een open ruimte op te zoeken. "Het is geen goed idee om pakweg op het voetpad te gaan. "Je hebt er vaak elektriciteitskabels die kunnen afknappen, en dat is even goed levensgevaarlijk."

Dan heb je meestal meer geluk als je in een huis woont, of bijvoorbeeld op café zit. In Mexico City gaan regelmatig teams van vrijwilligers rond die cafés en restaurants binnengaan, en klanten om 5 minuutjes tijd vragen. Als je daar dan bent als toerist, wordt de aardbevingsdreiging plots heel concreet.

Groepjes vrijwilligers gaan rond in cafés in Mexico City. De dreiging wordt dan plots heel concreet als je daar als toerist bent

In pyama of onder de douche, alarm Is alarm

Het algemene aardbevingsalarm is ongeveer twee jaar geleden ingevoerd in Mexico City, zegt Monica. Het klinkt als een soort oorlogsalarm. Het alarm is in de twee afgelopen jaren 4 à 5 keer afgegaan. Soms valt het uiteindelijk mee, maar sowieso moet er altijd pijlsnel actie worden genomen en sta je 's nachts evengoed in je pyama op straat, of moet je vluchten van onder de douche.

Monica heeft zelf een appartement dat al is scheefgetrokken door vorige bevingen. Op die manier word je eigenlijk constant herinnerd aan de dreiging, hoe vredig Mexico Stad er ook mag bijliggen. Tot overmaat van ramp is de stad gebouwd op sponzige moerasgrond, wat de stabiliteit ook niet te goede komt. De voorbije nacht schoot Monica's nicht de gast in de Airbnb te hulp: "Hij was van Engeland en was dit niet gewoon. Ze heeft hem wakkergemaakt en meteen mee naar buiten genomen."