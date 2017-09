Harvey en Irma, niet alleen orkanen maar ook al 75 jaar lang getrouwd

Irma: "Ik heb er geen flauw benul van hoe dat gekomen is, dat er een Harvey en een Irma als stormen na mekaar komen. Ik weet helemaal niet hoe dat werkt."

Nochtans is de uitleg vrij eenvoudig. Alle tropische stormen en orkanen in de Atlantische Oceaan krijgen een naam op basis van een vastgelegde namenlijst. De namen staan in alfabetische volgorde en het zijn afwisselend mannen- en vrouwennamen. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt.

Die lijsten worden opgesteld door de Wereld Meteorologische Organisatie (VMO) voor een periode van 6 jaar. Na 6 jaar keren dezelfde namen gewoon terug. Behalve als het om uitzonderlijk zware stormen gaat. Harvey werd voor het eerst gebruikt in 1981 en werd gevolgd door storm Irene. Maar die laatste was in 2011 zo hevig, met zeker 49 doden, dat de letter 'I' 6 jaar later een nieuwe naam toegewezen kreeg. Irma dus.

Gezien de hevigheid van beide stormen verwacht men dat de namen dit jaar voor het laatst zullen voorkomen. Waardoor de link met de echte Harvey en Irma, intussen 75 jaar getrouwd, nog specialer wordt.