Lokale verkeerschaos rond zinkgat Sint-Joost, hele nacht gewerkt aan ondergelopen treintunnel

Volgens Frédéric Petit van Infrabel zitten de werken aan de tunnel op schema: "Vannacht hebben onze mensen continu doorgewerkt om zand te verwijderen, dat gebeurde met werfkranen op het spoor. Daar werken we vanmorgen aan voort. En eens dat zand weg is, kunnen we in verschillende stappen de sporen vervangen, en de laag stenen die zorgt voor de stabiliteit van het spoor. Dat staat vandaag op het programma."

De tunnel blijft dus onbruikbaar, zeker nog de hele week, denkt Petit. "De tunnel was over een afstand van 700 meter overstroomd. Dat betekent enorm veel werk voor onze mensen. We gaan stapje voor stapje de werkzaamheden uitvoeren maar dat wordt een karwei van lange adem."

Treinverkeer Namen - Brussel blijft onderbroken

Zolang de tunnel niet open kan, blijft er hinder voor de treinen tussen Namen en Brussel. Die treinen worden omgeleid via Leuven en Louvain-la-Neuve. Sommige treinen worden beperkt tot Brussel-Noord of Brussel-Schuman. Wie een treinticket of -abonnement heeft, kan ook gratis op het Brusselse opnebaar vervoer, wat nuttig is voor mensen die naar de Europese wijk moeten. An Van Hamme van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB: "De treinreizigers kunnen momenteel gebruik maken van het MIVB-net op vertoon van een geldig treinticket, zolang de problemen met de treinen duren."

Lokale verkeerschaos rond het zinkgat

Het autoverkeer moet een lokale omleiding volgen, en daar is het verkeer aan het dichtslibben. De Leuvensesteenweg is een belangrijke invalsweg naar het centrum van Brussel. "Het wordt hier met de minuut chaotischer, " zegt Maïté Piessen van VRT nieuws die ter plaatse is. "Ook in de buurt rond het Meiserplein en de Plaskylaan is het drukker dan normaal. Er is politie om het verkeer in goede banen te leiden, maar het wordt hoe dan ook een moeilijke spits."