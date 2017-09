Liveblog: Björn Soenens vanuit Miami "Chaos op luchthaven. Angst en gehamster nemen toe"

Eerste testvliegtuigje landt op Sint-Maarten

Het is de hulpdiensten gelukt een testvliegtuig van de kustwacht van Curaçao te laten landen op de zwaar gehavende luchthaven van Sint-Maarten. Marinecommandant De Vin zei tegen de Nederlandse omroep NOS dat nu duidelijk is dat het vliegveld bruikbaar is en dat "vrijdag meer vliegtuigen die kant op kunnen". Alleen vliegtuigen die zonder hulp van de verkeerstoren zelfstandig kunnen landen, kunnen er terecht. In het testvliegtuigje zat een klein detachement extra politieagenten. Die worden ingezet voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid op Sint-Maarten. De Vin verwacht dat er tot en met zaterdag hulpgoederen naar het vliegveld van Sint-Maarten kunnen worden gevlogen.Daarna gaat het vliegveld weer tijdelijk dicht in verband met het naderen van de orkaan José.