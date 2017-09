Hevige regen voorspeld, mogelijk zware avondspits

Vanmiddag gaat het hard regenen. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt automobilisten dan ook voor een avondspits die veel drukker dan normaal kan zijn.

Woordvoerder Peter Bruyninckx vraagt om extra reistijd te voorzien en om het rijgedrag aan te passen. Met andere woorden, hou afstand en rij wat trager dan normaal. Bruyninckx raadt ook aan om de verkeersinformatie in de gaten te houden.



Het KMI voorspelt rukwinden tot 60 kilometer per uur en véél regen. Vanaf vanmiddag tot morgenvroeg kan er 30 liter per vierkante meter volgen en op sommige plaatsen zelfs nog meer. Vooral in het noordwesten van het land kan er veel neerslag vallen.



De vrijdag heeft altijd al wel een zware avondspits die vroeg in de namiddag begint. Als dat samenvalt met zware regenval, dan krijgen we lange files.