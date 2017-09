Na kernkabinet nog geen witte rook in pensioendebat

De voorbije week heerste er veel onduidelijkheid over de gevolgen van de pensioenhervorming waarover de regering het in haar Zomerakkoord eens raakte. Centraal daarin staat de discussie of een vijftigplusser die werkloos wordt, na een jaar zou terugvallen op een basisbedrag. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine heeft daarover een advies gevraagd aan de Raad van State, maar een beslissing zou nog niet zijn gekomen.

"communicatie is geen exacte wetenschap"

De communicatie binnen de meerderheid liep op zijn zachtst gezegd niet gesmeerd. "Ik stel vast dat een oppositiepartij angst zaait binnen de bevolking", aldus premier Michel. Hij doelde daarmee op sp.a, wiens voorzitter John Crombez zondag tijdens een debat met Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten de kat de bel aanbond. "Leden van de meerderheid hebben geprobeerd de puntjes op de i te zetten, maar communicatie is geen exacte wetenschap", stelde de premier nog. Hij benadrukte dat de regering de voorbije drie jaar verschillende beslissingen op pensioenvlak heeft genomen. Die dienden om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden, maar er zit ook een visie achter, verzekerde Michel. De principiële beslissing bij de hervorming van deze zomer is dat werken een positief effect moet hebben op het pensioen. De modaliteiten moeten echter nog worden vastgelegd, aldus de eerste minister, die wees op het breder kader van beslissingen in het Zomerakkoord, bijvoorbeeld rond de tweede en derde pensioenpijler.

Veel werk voor de boeg

Het kernkabinet besliste vrijdag overigens dat alle wetteksten die de beslissingen uit het Zomerakkoord vertalen, voor het einde van het jaar in de Kamer worden ingediend. In eerste instantie komt de begroting en de uitvoering ervan aan bod. Nadien volgen de beslissingen over de thematische ministerraad en de sociaal-economische hervormingen. De regering zal met andere woorden de handen uit de mouwen moeten steken, luidde het, want intussen moeten ook nog koninklijke besluiten rond de zowat vijftig beslissingen worden goedgekeurd.

Geen begrotingsconclaaf