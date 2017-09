Nieuwe sluis Terneuzen -een van de grootste ter wereld- zal volledig op zonne-energie werken

Volgens studies dreigt voor binnenvaartschepen een capaciteitsprobleem in de kanaalzone en zijn aanpassingen nodig om steeds grotere zeeschepen in de toekomst vlotte doorvaart vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen te garanderen. Daarom werd in 2015 besloten om een nieuwe sluis te bouwen. Het complex heeft afmetingen vergelijkbaar met de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal: 55 meter lang en 427 meter breed. Omdat de sluis energieneutraal moet functioneren, zal de aannemer 4.000 tot 5.000 zonnepanelen op de daken van de sluisgebouwen en de op de grond installeren. Er komt wel een aansluiting op het gewone elektriciteitsnet. Als de sluis de stroom zelf niet nodig heeft, wordt die aan het net geleverd. Er komt ook een noodgenerator.

De details van de bouwplannen werden vandaag voorgesteld op een persconferentie. De Vlaamse en de Nederlandse aannemers die in Sassevaart samenwerken verwachten 1.200 manjaren werk in de bouw te steken. De bouw duurt in totaal 60 maanden. Op het hoogtepunt, in de periode 2019-2020, zullen 400 tot 500 mensen tegelijk bij de bouwput aan de de slag zijn.



Beperkte hinder