Het was wijlen Piet de Somer die het Rega Instituut in de jaren '50 oprichtte. De eerste grote verwezenlijking van het Instituut was de ontwikkeling van een polio vaccin. Daardoor kon al in 1958 een massa-vaccinatie worden georganiseerd tegen de gevreesde kinderverlamming.

AIDS

Het instituut heeft wereldwijde faam verworven met de ontwikkeling van het anti HIV-middel tenofovir. Dat is een van de belangrijkste geneesmiddelen tegen AIDS. Meer dan 13 miljoen mensen krijgen het middel toegediend. Een groot deel daarvan leeft in ontwikkelingslanden, waar het ter beschikking wordt gesteld voor (bijna) de productiekost. Overigens zal bij de opening van het nieuwe gebouw een eredoctoraat worden uitgereikt aan onderzoeker John Martin. Die heeft er altijd voor geijverd om geneesmiddelen aan betaalbare prijzen aan te bieden in arme landen.

Primeur in medische veiligheid