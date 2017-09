Bernie Sanders begraaft de strijdbijl met Hillary Clinton: "Het is tijd om samen vooruit te gaan"

In haar nieuwe boek, getiteld What Happened, beweert Hillary Clinton dat Bernie Sanders haar tijdens de verkiezingscampagne van 2016 "blijvende schade" heeft aangericht en de weg heeft vrijgemaakt voor de "Crooked Hillary"-campagne van Donald Trump.

Gastheer Stephen Colbert vroeg Sanders naar zijn antwoord op Clintons beschuldigingen. "Hillary Clinton nam het op tegen de meest onpopulaire kandidaat in de geschiedenis van dit land, en ze heeft verloren. Ik begrijp dat ze daar boos om is", reageerde de progressieve politicus. "Maar nu mogen we niet achteruit gaan. We moeten vooruit gaan."

"We worden geconfronteerd met enorme problemen. Ik denk dat het een beetje dwaas is om te blijven praten over 2016", stelde Sanders verder. "We moeten de DACA-kwestie aanpakken, we moeten omgaan met klimaatverandering, we moeten de minimumlonen verhogen, we moeten gezondheidszorg voorzien voor al onze burgers ... Dat zijn de kwesties waar we ons moeten op focussen."

Colbert vroeg Sanders ook of hij iets positief kon zeggen over president Trump. Sanders verwees daarop naar Trumps belofte om de farmaceutische industrie aan te pakken en de zeer hoge prijs van voorgeschreven medicatie te verlagen. Hij roept de president op om die campagnebelofte ook na te komen. "Laat ons samen vooruitgaan en dat realiseren", besluit hij.

Bekijk het gesprek met Bernie Sanders in "The Late Show" hieronder: