Socialistische vakbond VRT roept leden op tot staking op 10 oktober

De vakbond verwijt de directie die problemen erg conservatief aan te pakken, uit vrees voor de personeelsbudgetten van 2018, 2019 en 2020. Dit terwijl er een sociaal plan is dat de rekening doet kloppen voor de hele periode van 2016-2020, dat werd overeengekomen door de vakbonden, de directie en de Vlaamse regering.

Volgens ACOD VRT zijn er momenteel 77 arbeidskrachten te weinig. In juni was het arbeidsvolume 2.054 FTE's (fulltime-equivalenten), terwijl dat er tegen december 2.131 zouden moeten zijn. Bovendien bouwen de VRT-diensten het hoge aantal uitzendkrachten op een asociale manier af, klinkt het.

ACOD organiseert algemene "reactiedag"

Om die redenen roept ACOD-VRT zijn leden op deel te nemen aan de staking van 10 oktober 2017. De socialistische overheidsvakbond ACOD organiseert die dag een algemene "reactiedag" in de hele openbare sector tegen het beleid van de regering-Michel. Volgens de vakbond is het regeringsbeleid gericht op de afbouw van de openbare diensten in ons land. De socialistische overheidsvakbond bij VRT schaart zich met de stakingsoproep bij soortgelijke plannen bij het spoor en bpost, de federale en Vlaamse ambtenaren en de Waalse lokale administraties, politie- en hulpverleningszones en publieke instellingen.