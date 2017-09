Sporen van nieuwe diersoorten op Antarctica

Op het eiland Ross, voor de kust van Antarctica, staat de zuidelijkste, actieve vulkaan ter wereld: de Mount Erebus. Deze vulkaan is 3.794 meter hoog en de meest actieve van Antarctica. In één van de twee kraters bevindt zich een permanent lavameer. De hete gassen die afkomstig zijn van de vulkaan proberen zich door het ijs een weg naar buiten te banen. Hierdoor ontstaat een groot netwerk van verborgen grotten onder het ijs.

Eigen ecosysteem

Onder het ijs zou een heel apart ecosysteem kunnen floreren. Op het eiland Ross schommelt de gemiddelde temperatuur rond -17 graden Celsius. Maar in de grotten zou de temperatuur kunnen oplopen tot 25 graden. Op plaatsen waar het ijs dun is, kan zonlicht tot in de grotten dringen. Ook bij eerdere onderzoeken zijn al schimmels en bacteriën gevonden in vulkanische grotten.

"Het onderzoek geeft ons een fascinerende glimp van de plant- en diersoorten die mogelijk onder het ijs op Antarctica leven", zegt Fraser. Volgens co-auteur professor Laurie Connell van de University of Maine is er wel nog geen bewijs of die soorten ook daadwerkelijk nog in de grotten leven. "De volgende stap is om de grotten volledig te onderzoeken, in de hoop om de levende organismen te vinden."