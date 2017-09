Zomervakantie bracht recordaantal reizigers op Brussels Airport

Tijdens de zomervakantie kreeg Brussels Airport 5,055 miljoen reizigers over de vloer, ruim 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar (toen 4,7 miljoen). Gemiddeld waren er 130 passagiers per vlucht.

Volgens de luchthaven is de groei te danken aan een hele reeks spelers, zoals zijn grootste klant Brussels Airlines, de vakantievluchten, de Europese vluchten én de langeafstandsvluchten. Maar het lagekostensegment groeit voorlopig niet meer, aldus nog Brussels Airport. Dat komt door een terugval van de activiteiten bij easyJet en Vueling, die wel nog wordt gecompenseerd door groei bij Ryanair en enkele andere budgetvliegers.

Van januari tot en met augustus verwelkomde Brussels Airport ruim 16,6 miljoen passagiers, 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het vrachtvervoer van de eerste acht maanden van dit jaar ligt 12,9 procent boven het niveau van 2016, ondanks het feit dat de volvracht al enkele maanden aan het dalen is na het vertrek van enkele maatschappijen "door de strengere Brusselse geluidsnormen". De volvracht is goed voor ongeveer een derde van alle cargo op Brussels Airport.