"Zwaarste aardbeving in een eeuw" treft Mexico

De aardbeving was zo krachtig dat ze ook in buurland Guatemala gevoeld werd. Het Amerikaanse tsunamiwaarschuwingssysteem waarschuwde voor de mogelijke dreiging van een tsunami. Gevaarlijke golven zijn mogelijk voor de kust van Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras en Ecuador.

Volgens de Mexicaanse president Peña Nieto is er sprake van zeker vijf doden in de deelstaten Chiapas en Tabasco. Er zou ook enorm veel schade zijn, op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. De civiele bescherming is opgeroepen om hulp te bieden. De regering volgt de situatie op en houdt zich klaar om spoedmaatregelen te nemen.

De aardbeving deed zich voor rond 23.50 uur plaatselijke tijd, 6.50 uur bij ons, op ongeveer 87 kilometer voor de kust van de stad Pijijiapan, in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Het epicentrum lag op een diepte van zowat 70 kilometer. Het Amerikaanse geologische instituut USGS schaalde de aardbeving in met een kracht van 8, de Mexicaanse seismologische dienst had het over een kracht van 8,4. Er zijn al tientallen naschokken gemeld, zij hadden een kracht van 5 of meer.

Edwin Timmer: "Behoorlijk heftig"

In de hoofdstad Mexico Stad, meer dan 1.000 kilometer verderop, bewogen de gebouwen heen en weer en vluchtten mensen de straat op. De Nederlandse correspondent Edwin Timmer was een van hen. "Het was behoorlijk heftig, moet ik zeggen. Het aardbevingsalarm was afgegaan, meestal heb je dan een halve tot een hele minuut de tijd om naar buiten te gaan. Als dat lukt, zoals bij mij, dan valt het misschien wel mee."

Timmer voelde de aardbeving dus op straat. "Het was een heen en weer, een horizontale beweging. Als je boven in een flatgebouw staat, op de zevende of achtste verdieping, dan is dat echt geen fijne ervaring."

Hij had niet het gevoel dat er paniek was. "Natuurlijk waren de mensen wel geschrokken. Maar voor hen is het gewoon, ze weten dat je buiten redelijk veilig bent. Wat er dan gebeurt, je blijft een paar minuten buiten staan, op adem komen, en dan ga je kijken, is er schade aan je huis."

Timmer heeft begrepen dat vooral in de oude centrale stadswijken schade zou zijn en gebouwen op instorten staan. "Mexico Stad is gebouwd op een drassige moerasbodem. Als er zich in het zuiden een aardbeving voordoet, zoals nu, en die bewegingen trekken door naar hier, een stad die op slappe bodem staat, dan weet je dat het hier extra heen en weer gaat", kon hij nog meegeven voor de telefoonlijn verbroken werd.