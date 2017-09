"Geen huwelijk, geen seks. Maar gedanst, dat zal er worden!"

"Dat het koppel dat je verwacht uiteindelijk geen koppel wordt, daar moet je het juiste antwoord op vinden. Gelukkig daagde op dat moment, tijdens het huwelijksfeest van Michael en Kimmy, George op, de homoseksuele vriend van Jules (rol van Rupert Everett). Als ware hij een beschermengel die in een strak maatpak uit de hemel neerdaalde. Mocht dat al perfect zijn, dan zijn de woorden die hij uitspreekt dat zelfs nog meer. Zijn monoloog is ronduit mooi en verwoordt waar het voor Jules op staat. En dus zal er voor haar geen huwelijk zijn. En dus zal er voor haar geen seks zijn. Maar gedanst, dat zal er wél worden", omschreef de entertainmentwebsite Decider "that damned perfect ending" van de film.

Sympathie opbrengen voor Roberts, die de rol speelde van de puberale Julianne/Jules, ook al was ze 28, was niet evident. Weerwerk kwam er uiteindelijk van Kimmy (rol van Cameron Diaz), die zich Michael (rol van Dermott Mulroney) niet zomaar laat afpakken. Als Michael uiteindelijk dan toch voor Kimmy kiest, zit er voor Jules niets anders op dan hun huwelijksfeest te ondergaan. Maar dankzij het einde, door nieuwsmedia vaak als "perfect" omschreven, droeg de bioscoopganger Julianne alsnog een warm hart toe.

Dat einde zou er oorspronkelijk helemaal anders uitzien. Jules zou immers op het huwelijksfeest een nieuwe man ontmoeten. Regisseur P.J. Hogan in maart op celebritywebsite Entertainment Weekly: "Het einde, waarbij Jules een nieuwe man ontmoet (rol van John Corbett, bekend van “Sex and the city”) werd door het publiek dat de film mocht zien voor die in de bioscoopzalen verscheen, compleet afgekeurd. Men haatte Jules. Men kon maar niet begrijpen wat de bedoelingen waren om dit huwelijk onderuit te halen. Het gevolg was dat filmstudio TriStar Pictures erg nerveus werd, omdat we het toch niet konden maken dat 'America’s sweatheart' Julia Roberts alleen en eenzaam in de film aan haar lot zou worden overgelaten."

"We hebben die laatste scène dat opnieuw opgenomen, met George als centrale figuur, die al gedurende de hele film het geweten van Jules belichaamde. Mocht hij uiteindelijk niet zijn opgedaagd, dan zou dat zo’n afgang voor Jules geworden zijn. Maar nu kon het publiek in die laatste 5 minuten Jules vergeven voor alles wat ze daarvoor aangericht had. En het werkte."